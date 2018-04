CNAIR. Zeci de mii de soferi vitezomani surprinsi in primele patru luni din 2018 pe autostrazi. Ce alte nereguli au fost constatate

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2018 sistemele de transport inteligente de pe sectoarele de autostrazi din Romania au inregistrat abateri de la prevederile legale in vigoare, privind respectarea masei totale maxime admise in circulație pe drumurile publice din Romania și a vitezei maxime admise, astfel: – din totalul de 744.144…

- Drumurile din Romania sunt cele mai nesigure din Uniunea Europeana, arata un raport al Comisiei Europene, insa tara noastra contribuie cu zeci de milioane de euro la bugetul Agentiei Spatiale Europene.

- In perioada 19 – 25 martie, politistii argeșeni au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere pe drumurile din judet, atat in localitati, cat si in afara acestora. Polițiștii au dat peste 650 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproape 200.000 de lei, au fost retinute 81 de permise…

- Romania are mai puțin de doua luni la dispozitie pentru a gasi soluții la problema poluarii. De la Bruxelles, executivul comunitar a dat un ultimatum tarii noastre, inainte sa aplice sancțiuni. Orașele cele mai poluate, la nivel național, sunt Brașovul, Iașul și Bucurestiul. Particulele in suspensie…

- Politistii au deschis doua dosare penale pe numele a doi galateni, de 20 si 40 de ani, care au fost depistati la volanul unor autoturisme, desi nu aveau permis de conducere sau acesta era suspendat.