"In urma analizarii problemelor din reteaua Vodafone din data de 01.05.2018, s-a constatat ca 92 dintre utilizatorii care au dorit sa achite prin SMS tariful de trecere a podurilor de la Fetesti si Cernavoda si nu au reusit sa faca acest lucru din cauza unor probleme tehnice, nu au mai incercat sa apeleze la alt distribuitor. In aceasta situatie, utilizatorii in cauza erau pasibili de amenda, motiv pentru care CNAIR S.A a identificat si a activat cele 92 de peaje, iar Vodafone Romania si-a asumat achitarea contravalorii lor, fara sa mai taxeze clientii", precizeaza CNAIR intr-un comunicat remis…