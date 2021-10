Pe pagina web a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a aparut un comunicat menit sa completeze niște informații de data recenta care au aparut in spațiul public referitoare la activitatea instituției. Proiectul Autostrazii Sibiu-Fagaraș este unul dintre punctele vizate in comunicat, fiind descris stadiul in care se afla. Proiectul Autostrazii Sibiu-Fagaraș are avizul Comitetului Director al Administrației Bazinale de Apa Olt (ABA). Documentația tehnica a fost supusa analizei Comitetului Director al Administrației Naționale Apele Romane (ANAR), care a formulat observații…