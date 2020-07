Circulatia rutiera in zona Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti se va desfasura pe o singura banda pe fiecare sens de circulatie, in anumite zile incepand din data de 22 iulie, ca urmare a lucrarilor de modernizare a liniei de cale ferata ce va lega zona Bucuresti Nord de aeroport, a anuntat, vineri, intr-un comunicat, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



Conform calendarului, lucrarile vor avea loc in zilele de 22, 23, 29 si 30 iulie, respectiv 5, 6, 12 si 13 august, in intervalul orar 00:00 - 4:00.



Restrictiile vor fi instituite…