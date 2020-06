Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere demareaza joi, la ora 22:00, executia lucrarilor de inlocuire a parapetelui rutier din beton, montat ca separator de sens, pe sectorul de drum DN 1, in zona Pasajului Baneasa, conform unui comunicat al CNAIR remis AGERPRES. "Inlocuirea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a prezentat recent, un proiect prin care a propus ca distanța de siguranța dintre mașini sa fie fi reglementata și marcata prin sageți pe asfalt, pe autostrazile din Romania. In prezent, in Romania nu este reglementata o distanța…

- Lucrarile care au loc in zona podului peste Arges de la Adunatii Copaceni se vor finaliza la termen, iar circulatia rutiera va fi deschisa cel mai tarziu in luna noiembrie a acestui an, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat. Potrivit sursei…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca marți s-a deschis circulația pe A2, intre km 12 și km 17, calea 1 (București – Constanța). De asemenea, s-au deschis circulației și nodurile rutiere de la Centura București (km12) și de la...

- Societatea Strabag se va ocupa de constructia pasajului peste DN 1A de la Mogosoaia, a anuntat miercuri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres. Predarea amplasamentului, aflat la intersectia DN Centura Bucuresti cu DN 1A, va avea loc joi, 9 aprilie,…

- Lucrarile pe un lot al Autostrazii A2București-Constanța s-au incheiat cu aproape o luna mai devremede data prognozata, a anunțat CNAIR. Au fost reparați 5 kilometride autostrada din sensul catre litoral, intre kilometrii 12 și17.In afara de refacerea carosabilului in aceasta zona, Compania Naționala…

- Circulatia pe A2, intre km 12 si km 17, calea 1 (Bucuresti - Constanta) s-a deschis marti, dupa ce lucrarile de reparatii au fost finalizate, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In acelasi timp, s-au deschis…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat vineri, 27 martie, licitația pentru proiectarea și execuția drumului de legatura A1 Arad – Timișoara – DN69. Valoarea estimata a contractului pentru construcția drumului de 10 kilometri este de aproape 200 de milioane de lei,…