Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va desfasura, in zilele de 21 septembrie, 28 septembrie, 12 octombrie si 26 octombrie 2022, in intervalele orare 8:00 – 12:00 si 14:00 – 18:00, anchetele de circulatie „Origine – Destinatie”, conform cu Instructiunile tehnice privind organizarea si efectuarea acestui tip de actiune. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis ieri AGERPRES, anchetele se vor desfasura pe intreaga retea de drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi, aflate in administrarea CNAIR. „Acest studiu coordonat prin Centrul de Studii…