Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Spulber modernizeaza drumul satesc Carsochești – Campul Nerejului, pe o lungime de 3,8 kilometri. Lucrarile vor fi executate de societatea Troia Premium Construct SRL, care a caștigal licitația la proiectul de investiție „Modernizare/consolidare drum satesc Carsochești – Campul Nerejului din…

- Joi, 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. a semnat contractul pentru Elaborarea Studiului de Prefezabilitate si a Studiului de Fezabilitate pentru "Drum Expres Bucuresti-Targoviste" cu ofertantul declarat castigator, TPF INGINERIE S.R.L. Valoarea c ...

- Reabilitare și dotarea Școlii Primare din Ungurei: Licitația de peste 1 milion de lei, lansata in SEAP Reabilitare și dotarea Școlii Primare din Ungurei: Licitația de peste 1 milion de lei, lansata in SEAP Primaria Comunei Roșia de Secaș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o…

- Comunele Manastirea Humorului și Moara sunt primele localitați din județ in care s-a finalizat cadastrarea gratuita a terenurilor și imobilelor. Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat ca in cadrul ședinței de marți a Comisiei Județene de Fond Funciar a fost prezentat ...

- In urma cu patru luni vantul puternic a provocat avarii la o parte din acoperișul pieței agroalimentare, dar structura de rezistența a construcției nu a fost afectata, tot atunci reprezentații primariei declarau: „Saptamana viitoare va fi semnat contractul pentru execuția lucrarilor de reabilitare a…

- Primaria comunei Cornu Luncii a finalizat lucrarile la inca o gradinița noua, in satul Baișești. Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a declarat ca noua gradinița a fost construita printr-un proiect cofinanțat de Uniunea Europeana. Valoarea totala a investiției a fost de 2,33 milioane de lei, ...

- CN APMC a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca a finalizat proiectul de investitii ”Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta”, inceput in anul 2018. Compania Nationala Administratia…

- In urma cu cateva zile, Primaria Municipiului Sebeș a predat amplasamentele in vederea execuției lucrarilor pentru modernizarea iluminatului public pe strazile: Augustin Bena, Fantanele (tronson cuprins intre str. Augustin Bena si str. Ion Creanga), Viilor, Rastoaca si Simion Barnutiu, din municipiul…