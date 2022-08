CNAIR: S-a emis autorizaţia de construire pentru tronsonul 4 al drumului expres Craiova – Piteşti “Miercuri, 10.08.2022, s-a emis autorizatia de construire pentru tronsonul 4 (km 89+300 – km116+500) din drumul expres Craiova – Pitesti si a drumurilor de legatura (km 1+340 – 5+000). Astfel, se autorizeaza executia lucrarilor numai in culoarul expropiat prin Hotararea nr. 469 din 11 iunie 2020. Amintim ca aceasta autorizatie este in conformitate cu documentul de autorizare emis in prealabil de CTE CNAIR si valabilitatea ei se intinde pe toata perioada implementarii proiectului”, au explicat reprezentantii CNAIR. Valoarea lucrarilor autorizate este de 389.240.840,00 lei fara TVA. Durata de executie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

