INFP: Cutremur in Dobrogea, in aceasta seara!

In ziua de 12 Iulie 2024, la ora 20:39:19 ora locala a Romaniei , s a produs in Dobrogea, Tulcea, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 13.7 km.Iata in apropierea caror orase s a produs seismul Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 56km E de Tulcea, 61km SE de Izmayil, transmite… [citeste mai departe]