Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa pe anumite sectoare de drum in zilele de vineri, sambata, duminica si luni, in perioada 1 iulie – 31 august 2022. Conform unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, circulatia vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi interzisa pe A2, Bucuresti (intersectia A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetesti – Cernavoda – Constanta (intersectia A2 cu A4), pe sensul Bucuresti – Constanta, in zilele de…