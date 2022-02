CNAIR: Reîncep lucrările de reabilitare ale Podului de la Cernavodă ”Prima etapa din acest an a lucrarilor de reabilitare la Podul de la Cernavoda, situat pe Autostrada A2 (intre km 155+415 – km 161+479), este programata in intervalul 15.02.2022 – 21.04.2022. Astfel, lucrarile de reabilitare continua conform calendarului, avansand cu inca o etapa importanta ce se va incheia odata cu inceperea sezonului estival, astfel incat traficul sa fie deschis in totalitate pe Podul de la Cernavoda”, a trasmis, luni seara, CNAIR. Sursa citata a precizat ca termenul de finalizare al contractului de executie este data de 12.02.2023. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

