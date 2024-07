CNAIR: Posibile ingreunari/intreruperi in emiterea rovinietei si peajului prin SIEGMCR

CNAIR: Posibile ingreunari/intreruperi in emiterea rovinietei…

CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi ca joi, 04.07.2024, in intervalul orar 00:00 02:00, urmare a unor lucrari de update ale echipamentelor de comunicatii din centrul de date, emiterea rovinietelor si peajelor prin SIEGMCR poate fi ingreunata sau intrerupta pentru perioade scurte de timp, transmite un comunicat din partea CNAIR.In aceste conditii, traficul vehiculelor prin punctele de trecere a frontierei in acest interval de timp poate fi ingr ...