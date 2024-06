”CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi ca joi, 06.06.2024, in intervalul orar 00:00 – 02:00, emiterea rovinietelor si peajelor prin SIEGMCR poate fi ingreunata/intrerupta pentru scurte perioade de timp”, a transmis, marti, CNAIR. Compania precizeaza ca situatia poate aparea urmare a unor lucrari de update ale echipamentelor de comunicatii din centrul de date. Articolul CNAIR: Posibile ingreunari / intreruperi in emiterea rovinietei si peajului, in cursul zilei de joi, din cauza unor unor lucrari la sistemul informatic apare prima data in Money.ro .