- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza participantii la trafic ca trebuie sa circule cu atentie si sa respecte restrictiile impuse pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazi, avand in vedere posibilitatea depunerii de polei pe partea carosabila, anunța…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța restricții de circulație pentru mașinile cu masa mai mare de 7,5 tone in zilele de duminica, luni și marți pe DN7. Potrivit unui comunicat al CNAIR, in zilele de duminica 29 noiembrie, zi premergatoare unei sarbatori legale,…

- Teste ale sistemului de iluminare de pe podul peste Mureș al A10, #SebeșTurda, lot 1. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat imagini cu testele efectuate la

- CNAIR- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca duminica emiterea rovinietelor și a peajelor va fi intrerupta. Atenție, șoferi. Toți romanii trebuie sa afle asta daca ies la drum lung in weekend Astfel, CNAIR informeaza utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrazi…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca duminica emiterea rovinietelor si a peajelor va fi intrerupta. CNAIR informeaza utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrazi ca duminica in intervalul orar 10:00-19:00, ca urmare a unor lucrari de mentenanța a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca, duminica, rovinieta si peajul nu vor putea fi achizitionate prin SMS sau online, din cauza unor lucrari de mentenanta la sistemele informatice. ”CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi…

- Lucrarile pe lotul 2 al Autostrazii de centura București-Sud, contractate cu constructorul turc Alsim Alarko, au avansat spectaculos in mai puțin de o luna pe aproape 2 din totalul de 16,3 kilometri. Ordinul de incepere pentru execuția lucrarilor a fost emis in data de 18.08.2020, și practic in trei…