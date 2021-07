Cunoscutul om de afaceri Catalin Trandafir si-a revocat administratorul de la o firma

Prodveg Solaris SRL are un administrator nou Asociatul Catalin Trandafir a fost numit in functie pentru trei ani In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata hotararea societatii Prodveg Solaris SRL, decizie luata in 12 mai… [citeste mai departe]