Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 24 februarie, la sediul CNAIR, a avut loc o intalnire intre managementul companiei și parlamentari din județele ce vor fi traversate de viitorul drum expres sau autostrada Baia Mare – Suceava. Conducerea CNAIR le-a comunicat celor prezenți stadiul fiecarui lot al acestui important proiect…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit 12 oferte de la companii din Spania, Grecia, Italia, China, Turcia si Romania pentru proiectarea si executia a 41 de kilometri din Autostrada Transilvania, inclusiv a Tunelului Meses. Jumatate dintre oferte vin din partea unor asocieri…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca Planul național de redresare și reziliența va fi gata pana in aprilie, cand va fi trimis spre aprobare Comisiei Europene. Principalele sectoare unde vor fi facute investiții sunt, in opinia președintelui, sanatatea, educația și protecția mediului. Președintele…

- „Dați-mi voie sa fac o remarca și despre campania de vaccinare, care merge foarte bine.Suntem, in continuare, in topul european la toți parametrii și vom avea, in zilele acestea, deja persoana numarul 1.000.000 care va fi vaccinata.Ritmul crește de la o saptamana la alta și cu toții avem speranța ca…

- ”Am avut in ultimele zile o serie intreaga de discuții foarte bune cu Premierul și miniștrii din Guvern pentru a gasi soluții pentru Romania și romani.Tema principala a fost cum pregatim cel mai bine proiecte pentru Planul Național de Redresare și Reziliența. Putem sa obținem fonduri europene semnificative.…

- Totodata, CNAIR a sesizat firma mama din Spania si a cerut, printr-o adresa trimisa la Madrid, „personal si utilaje pentru finalizarea studiilor geo in zona montana, astfel incat sa se recupereze timpul pierdut si sa se intre in grafic". A8 este o investitie de o importanta strategica pentru Romania.…

- Coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societații Nationale de Medicina a Familiei, medicul Gindrovel Dumitra, a declarat ca Serviciul de Telecomunicații Speciale va permite și medicilor specialiști sa inscrie pacienți pe platforma pentru vaccinarea anti-COVID-19, informeaza Digi 24. STS…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, astazi, ca saptamana viitoare ar trebui sa inceapa faza a doua de vaccinare, cea in care vor fi vaccinați lucratorii din domeniile critice și populația cu grad de risc, potrivit g4media.ro. El a mai spus ca ,,daca pastram ritmul vom ajunge la capacitatea de 100.000 de…