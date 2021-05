Pana la termenul limita de depunere au depus candidaturi urmatorii ofertanti: 1. AKTOR S.A. (Grecia) 2. ASOCIEREA SC ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (Turcia) 3. ASOCIEREA FCC CONSTRUCCION SA – GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A.S. (Spania – Turcia) 4. ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & CSpA – PIZZAROTTI SA – RETTER PROJECT MANAGEMENT SRL (Italia – Romania) 5. ASOCIEREA TERNA SA – INTRACOM CONSTRUCTIONS SOCIETE ANONYME TECHNICAL AND STEEL CONSTRUCTIONS (INTRAKAT) (Grecia) 6. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia)…