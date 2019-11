CNAIR, mesaj – alertă pentru şoferi! In ultimele 24 de ore, Administrația Naționala de Meteorologie, a emis avertizari/atenționari pentru fenomene meteo periculoase, majoritatea de tip Now Casting, care anunțau intensificari ale vantului, cantitați insemnate de apa și precipitații mixte care favorizeaza producerea de polei. „Precizam ca echipajele CNAIR acționeaza in permanența acolo unde se impune pentru a asigura desfașurarea traficului rutier […] Articolul CNAIR, mesaj – alerta pentru soferi! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

