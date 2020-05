Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul de incepere a lucrarilor de modernizare a sectorului DN2 – A2 din Centura București a fost emis luni, de catre Ionel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, impreuna cu directorul general adjunct al CNAIR, Ovidiu Barbier, anunța MEDIAFAX.“Suntem…

- Lucrarile care au loc in zona podului peste Arges de la Adunatii Copaceni se vor finaliza la termen, iar circulatia rutiera va fi deschisa cel mai tarziu in luna noiembrie a acestui an, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat. Potrivit sursei…

- Societatea Strabag se va ocupa de constructia pasajului peste DN 1A de la Mogosoaia, a anuntat miercuri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres. Predarea amplasamentului, aflat la intersectia DN Centura Bucuresti cu DN 1A, va avea loc joi, 9 aprilie,…

- Lucrarile pe un lot al Autostrazii A2București-Constanța s-au incheiat cu aproape o luna mai devremede data prognozata, a anunțat CNAIR. Au fost reparați 5 kilometride autostrada din sensul catre litoral, intre kilometrii 12 și17.In afara de refacerea carosabilului in aceasta zona, Compania Naționala…

- Circulatia pe A2, intre km 12 si km 17, calea 1 (Bucuresti - Constanta) s-a deschis marti, dupa ce lucrarile de reparatii au fost finalizate, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In acelasi timp, s-au deschis…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat luni, cu antreprenorul Tirrena Scavi, contractul pentru finalizarea lucrarilor de modernizare a DN Centura Bucuresti, sectorul DN2 - A2, informeaza Ministerul Transporturilor, potrivit Agerpres.Valoarea de semnare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat luni, cu antreprenorul Tirrena Scavi, contractul pentru finalizarea lucrarilor de modernizare a DN Centura Bucuresti, sectorul DN2 - A2, informeaza Ministerul Transporturilor. Valoarea de semnare a contractului este de 235,747…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca a trimis o invitație catre compania italiana Tirrena Scavi pentru semnarea contractului de modernizare a tronsonului DN2 – A2, ce face parte din Centura de Nord a Capitalei. Autoritațile au spus ca actele ar putea fi semnate…