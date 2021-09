Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reparatii pe Autostrada A2, Bucuresti - Fundulea, intre km 31+500 si km 36 +150, sensul Constanta - Bucuresti, se vor relua miercuri, 22 septembrie, cu instituirea unor restrictii de circulatie, a anuntat marti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- ”Miercuri, 22.09.2021, se reiau lucrarile de reparatii pe Autostrada A2, Bucuresti – Fundulea, intre km 31+500 si km 36 +150, sensul Constanta – Bucuresti. Acestea au ca termen de finalizare data de 30.11.2021”, anunta CNAIR. Sursa citata a precizat ca, in perioada 22.09.2021 – 30.11.2021, se vor…

- CNAIR anunța ca de miercuri se reiau lucrarile de reparații pe Autostrada A2, București – Fundulea, intre km 31+500 și km 36 +150, sensul Constanța – București. Acestea au ca termen de finalizare data de 30 noiembrie 2021. Vor fi instituite restricții de circulație. „Miercuri se reiau lucrarile…

- CNAIR: Restricții de circulație, joi, pe autostrada A1 Sibiu – Oraștie, in zona intrarii in tunelul Sacel. Circulația va fi deviata de pe calea 2 pe calea 1 CNAIR: Restricții de circulație, joi, pe autostrada A1 Sibiu – Oraștie, in zona intrarii in tunelul Sacel. Circulația va fi deviata de pe calea…

- Lucrarile de reparatii se executa pe calea 1 calea de rulare catre Constanta .Din cauza refularilor ale sistemului rutier pe anumite portiuni din A2, in vederea remedierii acestora, in regim de urgenta, CNAIR a instituit azi, 28 iulie 2021, pana la ora 17:00, restrictii de circulatie pe sectorul cuprins…

- CNAIR anunța posibile restrictii de circulatie, din cauza caniculei, pentru a evita distrugerea drumurilor. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informeaza transportatorii rutieri asupra posibilelor restrictii de circulatie care vor fi instituite, ca urmare a avertizarilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informeaza transportatorii rutieri asupra posibilelor restrictii de circulatie care vor fi instituite, ca urmare a avertizarilor de canicula emise de catre Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit unui comunicat remis, marti,…

- ”CNAIR a efectuat lucrari de intretinere pentru 744,65 km din reteaua de autostrazi si drumuri nationale. In programul pe anul 2021 sunt prevazute lucrari de intretinere pentru 1061.34 km”, a transmis, marti, CNAIR. Astfel, pana la aceasta data, s-au executat: Pe drumurile nationale: – 453.505 km de…