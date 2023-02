Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta, sambata, ca a demarat lucrarile de stabilizare a terenului in zona kilometrului 99 al drumului national 1, in dreptul orasului Breaza din judetul Prahova, unde vineri s-a produs o alunecare de teren care a afectat parapetul…

- Trafic rutier inchis pe un sector de pe autostrada A10, Sebeș- Turda, pentru 30 de zile. Zona vizata. Precizarile CNAIR Traficul rutier va fi inchis pe autostrada A10, pe sectorul cuprins intre kilometrul 15+760 – 16 800, anunța Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, intr-un comunicat…

- CNAIR a venit cu o replica dupa ce a fost acuzata ca tergiverseaza angajarea unor supervizori pentru șantierele autostrazilor. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizeaza ca a semnat, anul trecut, 16 contracte de supervizare a lucrarilor de constructie pentru aproape 277…

- Proiecte de reabilitarea infrastructurii rutiere din Botoșani, scoase la licitație de CNAIR In urma demersurilor facute de catre Consiliul Județean Botoșani, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitație realizarea studiilor de fezabilitate pentru modernizarea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat rezilierea contractului cu firma italiana Tirrena Scavi, care trebuia sa finalizeze Centura de Sud a Timișoarei. Lucrarile abia se apropie de 60%.

- Restrictii de circulatie pentru autovehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone vor fi instituite pe DN7 in perioada 29 noiembrie – 2 decembrie, cu ocazia sarbatorii Sfantului Andrei si a Zilei Nationale a Romaniei, informeaza vineri Compania Nationala de Administrare a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca lucrarile la podul suspendat peste Dunare de la Braila sunt in intarziere, desi constructorul si-a asumat darea in folosinta a obiectivului la sfarsitul acestui an. "Constructorul podului suspendat peste Dunare de la Braila…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat cu firma TECNIC Consulting Engineering Romania S.R.L. contracte de 55,85 de milioane de lei pentru supervizarea lucrarilor pe loturile 1 și 2 din Autostrada Ploiești – Buzau. Pana in prezent, DRPD Buzau s-a ocupat cu supervizarea…