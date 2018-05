Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR incepe joi demolarea construcțiilor amplasate pe traseul Pasajului Domnești. Demolarile vor incepe in Bragadiru și vor continua in Clinceni, Domnești și in Sectorul 6 din Capitala. Incep demolarile construcțiilor din Bragadiru care sunt amplasate pe culoarul de expropriere aferent Pasajului Domnești,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca asocierea Sinohydro – Nord Vest Infrastructura si Servicii a castigat contractul pentru modernizarea sectorului DN2 - A2 al centurii Capitalei, proiect estimat la 233 milioane lei (50 milioane euro), fara TVA.Durata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca din cauza precipitațiilor abundente, pe raza județului Ilfov sunt anunțate mai multe zone in care circulația rutiera se desfașoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1 , la km14+800 de metri, in orașul Otopeni,…