CNAIR: Încep lucrările de comstrucție a Variantei Ocolitoare Timișoara Sud Primele lucrari care se vor executa inca de astazi sunt decopertarea stratului vegetal, intre DN 6 și canalul Bega. In funcție de condițiile meteo, saptamana viitoare va incepe și șantierul pentru realizarea unui drum de acces din DN 6 și realizarea unui pod provizoriu peste Canalul Bega. O alta lucrare prioritara este realizarea de platforme pentru drumurile de acces, pentru execuția piloților forați. Pe teren se afla, in aceasta etapa a lucrarilor, 40 de angajați (muncitori și... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

