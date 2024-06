CNAIR impune restricții de circulație în mai multe județe, din cauza caniculei Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit restrictii de circulatie care se vor aplica miercuri, in intervalul orar 10:00 – 20:00, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t, pe sectoarele de drum național, drumuri expres si autostrazi din judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Arges, Dambovita, Dolj, Olt, Valcea, Gorj, Mehedinti, Timis, Caras-Severin, Hunedoara, Arad, Alba si Sibiu. Potrivit companiei de drumuri, aceste restrictii sunt instituite ca urmare a avertizarilor de canicula emise de catre Administratia Nationala de Meteorologie.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

