CNAIR dispune de 3 miliarde de lei pentru finanțarea lucrărilor din acest an Sumele individuale alocate fiecarui proiect de investiții derulat de CNAIR sunt sume estimate pentru anul 2020. Aceste sume difera de necesarul comunicat de antreprenori, de regula supraestimat, deoarece decontarea lucrarilor se va efectua dupa realocarea bugetara și in funcție de ritmul real al lucrarilor in teren. Sumele de care dispune CNAIR in anul 2020 pentru obiectivele de investiții, de aproximativ 3 miliarde lei, vor asigura prin redistribuire, decontarea tuturor lucrarilor din acest an. Astfel, in condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 cu modificarile și completarile… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de investitii derulate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) beneficiaza de o finantare de aproximativ trei miliarde de lei in 2020, bani care vor asigura decontarea tuturor lucrarilor din acest an, informeaza compania."Sumele individuale alocate…

- Sumele individuale alocate fiecarui proiect de investitii derulat de CNAIR sunt sume estimate pentru anul 2020. Aceste sume difera de necesarul comunicat de antreprenori, de regula supraestimat, deoarece decontarea lucrarilor se va efectua dupa realocarea bugetara si in functie de ritmul real al lucrarilor…

- Proiectele de investitii derulate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) beneficiaza de o finantare de aproximativ trei miliarde de lei in 2020, bani care vor asigura decontarea tuturor lucrarilor din acest an, informeaza compania intr-un comunicat remis vineri AGERPRES.…

- Dupa reacțiile negative ale antreprenorilor la proiectul de buget pus in transparența, Guvernul Orban a crescut alocarea pentru Programul Startup Nation de la 232.959 mii lei la… 332.959 mii lei. Necesarul de bugetat era de 1,95 miliarde lei. Practic, alocarile sunt de aproape 6 ori mai mici. In 2019,…

- Dupa reacțiile negative ale antreprenorilor la proiectul de buget pus in transparența, Guvernul Orban a crescut alocarea pentru Programul Startup Nation de la 232.959 mii lei la… 332.959 mii lei. Necesarul de bugetat era de 1,95 miliarde lei. Practic, alocarile sunt de aproape 6 ori mai mici. In 2019,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are un buget estimat la peste 3,75 miliarde de lei pentru lucrari de intretinere care vor fi realizate anul viitor iar din aceasta suma 955,604 milioane de lei reprezinta lucrari de intretinere si reparatii curente, pentru o lungime…

- Buget 2020: Aproape 8 procente din PIB merg la pensii și șomaj. Șapte ministere pierd bani Bugetul alocat pentru sistemul public de pensii si sistemul asigurarilor pentru somaj in 2020 este de 7,9% din PIB, conform proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat, publicat de Ministerul Finantelor.…

- La București, in organizarea cotidinului Bursa, in parteneriat cu AgroTVR, in data de 15 octombrie 2019 a avut loc ediția a VI-a a Conferinței AFACERI IN AGRICULTURA. Intre temele abordate s-a aflat și cea legata de absorbtia fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020,…