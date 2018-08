CNAIR, despre podurile din Romania: Nu sunt in pericol sa se prabuseasca

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentaților CNAIR, in Romania sunt 4250 de poduri aflate pe rețeaua de drumuri naționale. „37 se afla in clasa tehnica 5, iar majoritatea lor sunt situate pe drumuri secundare, preluate in trecut de la autoritațile locale. De asemenea 680 de poduri sunt in clasa tehnica 4”.…

