Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astazi, ca studiul de fezabilitate pentru tronsonul autostrazii A7 dintre Pașcani și Siret va fi finalizat pana la inceputul lunii martie 2023, dupa care va fi depusa cererea de finanțare pentru lucrarile de construcție. Gheorghe…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol a anuntat ca pe intreaga autostrada Sebes-Turda (A10) se circula, de sambata, la regim de 4 benzi. „Am deschis traficul in regim de autostrada si pe cei 1,5 km din zona dealului Oiejdea”, a…

- Un singur tronson de autostrada mai are șanse sa fie dat in folosința pana la finalul anului 2023, fiind vorba de numai 13 kilometri.Cei circa 13 kilometri de la Sibiu la Boița ar fi singurii kilometri de autostrada deschiși anul acesta, potrivit Hotnews. Lucrarile pe segmentul Sibiu-Boița…

- Constructorul grec Aktor a anunțat ca Lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda va fi deschis și in zona alunecarii de la Oiejdea pe ambele sensuri. In prezent, traficul este restricționat pe o distanța de 1,5 kilometri pe o banda pe sens. Aktor a terminat de așternut balastul stabilizat la km 19, lotul 2…

- FOTO VIDEO| CARAMBOL pe autostrada A10 Sebeș-Turda, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea: Mai multe mașini s-au ciocnit CARAMBOL pe autostrada A10 Sebeș-Turda, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea: Mai multe mașini s-au ciocnit Un accident rutier s-a petrecut in cursul dimineții de astazi,…

- Lucrarile la Drumul Expres Braila-Galați sunt in grafic și, potrivit estimarilor, ar trebui sa fie gata in aprilie 2024, anunța Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliența nu este pusa in pericol in privința secțiunilor din proiectul de autostrada A8 – Ungheni-Iași-Targu Mureș, da asigurari Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Este vorba despre tronsoanele Targu Mureș-Miercurea Nirajului…

- Utilajele firmei UMB Spedition SRL au inceput lucrarile pregatitoare in comuna Vanatori, pe drumul spre Crangul Petrești, la lotul 4 din Autostrada A7, sectorul Mandrești Munteni – Focșani Nord. Lucrarile sunt executate de Asocierea de firme romanești – SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade…