Sorin Grindeanu anunta ca reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) monitorizeaza cu multa atentie modul in care italienii de la compania Pizzarotti realizeaza lucrarea de reparatii la autostrada A10, in zona Alba Iulia Nord, acolo unde o bucata din carosabil s-a rupt in urma unei alunecari de teren. „Este in perioada de garantie si nu avem foarte multe experiente care sa ne faca sa nu urmarim foarte atent modul in care constructorul isi face treaba. Sa stiti ca e un constructor care este extrem de monitorizat de catre CNAIR si va continua aceasta monitorizare.…