Circulatia rutiera a fost inchisa pe Autostrada Bucuresti - Constanta din cauza vremii nefavorabile, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Avand in vedere fenomenele meteorologice deosebite din zonele aflate sub Cod rosu de vreme rea, s-a luat decizia inchiderii circulatiei rutiere pe A2, intre Bucuresti si Constanta, incepand cu ora 23:15. Atentionam ca in zonele aflate sub Cod rosu se poate lua oricand decizia inchiderii totale a circulatiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule", avertizeaza CNAIR, intr-un comunicat. Compania de Drumuri…