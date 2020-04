Lucrarile care au loc in zona podului peste Arges de la Adunatii Copaceni se vor finaliza la termen, iar circulatia rutiera va fi deschisa cel mai tarziu in luna noiembrie a acestui an, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, asigurarile constructorului au fost date pe durata unei vizite in teren efectuata, joi, de secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Ionel Scriosteanu si directorul general adjunct al CNAIR, Ovidiu Barbier. "Oficialii au explicat reprezentantilor constructorului…