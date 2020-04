Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea avea la finele acestui an 922 de kilometri de autostrada daca antreprenorii de pe cinci șantiere se vor ține de cuvant și vor incheia lucrarile care insumeaza in jur de 70 de kilometri. Este vorba despre segmentul Rașnov-Cristian, de 6,3 kilometri, primii de pe Comarnic-Brașov, de cei…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca valabilitatea rovinietei nu se prelungește automat in perioada starii de urgența, ca in cazul unor documente eliberate de autoritațile publice, și ca acestea expira in ultima zi pentru care a fost achitat tariful.Potrivit…

- Vești bune in ceea ce privește proiectul autostrazii Timișoara-Moravița. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, pe Facebook, ca astazi Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, in valoare de…

- CNAIR a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, in valoare de peste 9 milioane de lei, care trebuie sa fie gata in urmatoarele 16 luni. Licitația a fost caștigata de asocierea Search Corporation SRL – Egis Romania SA. 85% din bani vin de la Uniunea Europeana, prin Fondul de Coeziune,…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, anunța „vești bune” – a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al autostrazii Timișoara-Moravița. Șoseaua de mare viteza va avea 60 de kilometri. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR – a…

- Din pricina lucrarilor de sistematizare a intersecției str. Transilvaniei – str. Fabricilor, respectiv a reconsiderarii accesului în incinta Napolact, se desființeaza stația Napolact, sosire a liniei 31 (Piața Mihai Viteazul – Calea Baciului). Modificarea survine în…

- Circulatia rutiera pe toate drumurile nationale din judetele Braila si Tulcea se va inchide miercuri, de la ora 22:00, din cauza avertizarilor Cod rosu de viscol emise de Administratia Nationala de Meteorologie."Avand in vedere fenomenele meteorologice deosebite din zonele aflate sub cod rosu…

- Proiectele importante ale Iasului continua sa se zbata in birocratie. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a suspendat licitatia pentru proiectarea si executia unui tronson din centura Iasului: varianta de trafic greu pe portiunea Selgros - DN28 (circa 7 km, portiunea…