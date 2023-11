Stiri pe aceeasi tema

- Zapada le-a cauzat probleme șoferilor din Romania. Mai multe drumuri din țara au fost inchise din cauza zapezii abudente. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis un avertisment pentru cei care calatoresc prin zonele de munte in urmatoarele ore.

- Atenționari CNAIR pentru șoferii care circula in zonele in care a nins: mașinile trebuie echipate corespunzator Atenționari CNAIR pentru șoferi: Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atenționeaza ca ca este obligatoriu ca vehiculele care tranziteaza zonele inalte, unde…

- Continue reading Acțiuni de deszapezire pe drumurile naționale din nord-vestul țarii. CNAIR ii avertizeaza pe șoferi ca este obligatoriu ca vehiculele care tranziteaza zonele inalte sa fie echipate de iarna at Info real.

- Compania Nationala de Administrarea a Infrastructurii Rutiere avertizeaza soferii ca este obligatoriu ca vehiculele care tranziteaza zonele inalte, unde au inceput ninsorile, sa fie echipate de iarna, se arata intr-un comunicat al CNAIR .

- Podul ar urma sa fie amplasat pe DN 39, km 33 162m, in localitatea 23 August. In Sectiunea Document poate fi consultat anuntul publicat in SEAP.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, contracteaza servicii de intocmire…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta investeste 252.000 de lei fara TVA in gardul de protectie pentru A2 si A4. In Sectiunea Document poate fi consultat anuntul publicat in SEAP.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…