Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le recomanda soferilor care se deplaseaza in aceasta perioada, in special in zonele montane, sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic si sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator.



Recomandarile CNAIR vin in contextul in care Administratia Nationala de Meteorologie a emis un Cod galben de ninsori abundente si viscol in zonele montane, valabil in intervalul 9 decembrie, ora 17:00 - 11 decembrie, ora 15:00. Potrivit meteorologilor, in sudul Banatului, nordul Olteniei,…