CNAIR atenționează asupra funcționării unui site neautorizat de achiziție a rovinietei CNAIR a constat ca in mediul online exista un portal web pentru achiziția rovinitei, care nu este autorizat de CNAIR , „www.rovinietaro.ro”, informeaza compania, intr-un comunicat. CNAIR recomanda utilizatorilor sa achite rovinieta numai la distribuitorii autorizați, ale caror puncte de distribuție/portaluri web autorizate se regasesc pe site-ul oficial al CNAIR, http://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie. CNAIR nu iși asuma […] Articolul CNAIR atenționeaza asupra funcționarii unui site neautorizat de achiziție a rovinietei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

