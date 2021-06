Stiri pe aceeasi tema

Vineri, 18.06.2021, au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului pentru PROIECTARE SI EXECUTIE "Legatura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia)"

- Compania Strabag SRL a castigat contractul pentru executia drumului de legatura intre Centura Oradea si A3 Biharia, cu o oferta in valoare de 545,9 milioane de lei fara TVA, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Vineri, 18.06.2021, au fost transmise adresele…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat vineri lansarea licitatiei pentru proiectarea drumului expres Cluj-Dej, durata contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate fiind de 18 luni. "A fost lansata licitatia pentru proiectarea drumului expres Cluj-Dej. Durata contractului pentru…

- Compania Search Corporation SRL va realiza studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru constructia a 3 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3, intr-un contract in valoare de 1,37 milioane de lei, fara TVA, finantat din fonduri europene nerambursabile, informeaza Compania Nationala de Administrare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, miercuri, contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 al autostrazii de centura a Bucurestiului (semi-inelul nordic), a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca noua oferte au fost depuse pentru... The post CNAIR: Noua oferte depuse pentru proiectarea și execuția a 9 kilometri din Autostrada Lugoj-Deva appeared first on Renasterea banateana .

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat luni licitatia pentru proiectarea drumului de mare viteza Bucuresti - Alexandria, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe Facebook, potrivit Agerpres.

