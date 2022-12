Compania Naționala de Autostrazi și Drumuri Naționale SA (CNAIR) anunța ca se ridica restrictiile de circulatie pe podul de la Cernavoda. Potrivit directorului general al CNAIR , Cristian Pistol lucarile de reabilitare vor fi reluate in primavara anului viitor. „De astazi, ora 12:00, se ridica restrictiile de circulatie pe podul de la Cernavoda! In primavara anului 2023, cand conditiile meteorologice vor permite, lucrarile vor fi reluate pentru a fi finalizate. Aceste lucrari de reabilitare ale podului (primele de la deschiderea podului in anii ’80) au fost programate, astfel incat sa nu afecteze…