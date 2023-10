”CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale, detinatori de vehicule de interes istoric, ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, la data intrarii in vigoare a acesteia, exceptarea vehiculelor istorice de la obligatia de plata a rovinietei si a tarifului de trecere, stabilita in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inceteaza”, se arata intr-un comunicat de…