- Refugiatii de razboi din Ucraina urmeaza sa fie mutati din hotelurile de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre in centre de primire inainte de inceputul sezonului estival, potrivit guvernului de la Sofia. „Bulgaria nu isi mai permite sa intretina cetateni ucraineni in hotelurile de pe plaja”, a explicat…

- „Incepem ședința comuna, de luni, 4 aprilie 2022. Domnule președinte Volodimir Zelenski, președinte al Ucrainei, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor senatori și deputați, stimați invitați, onorata instanța, va rog sa-mi…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca se observa o crestere a ratei de pozitivare a testelor pentru infectia cu SARS-CoV-2. Ea a recomandat purtarea mastii sanitare de protectie in mijloacele de transport in comun, dar si in interior…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.974 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID– 19), cu 591 mai puțin decat in ziua anterioara. 333 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile ... The post Bilanț…

- Numarul refugiatilor care a parasit Ucraina dupa invazia armatei ruse, la 24 februarie 2022, a depasit martipragul de doua milioane, potrivit site-ului Inaltului Comisraiat ONU pentru refugiati (UNHCR), pe care este prezentat un bilant, relateaza AFP. In total 2.011.312 de oameni au prarsit Ucraina…

- „In anul 2021, Registrul Auto Roman a fost in controale la service-uri, in trafic, a verificat practicile din stațiile ITP și a sporit gradul de vigilența in cazul autovehiculelor second hand care solicita obținerea CIV in Romania” arata instituția intr-un comunicat oficial de presa. Altfel, potrivit…

- In perioada 24.02.2022 - 03.03.2022, ora 04.00, pe teritoriul Republicii Moldova au intrat 136.386 cetațeni ai Ucrainei, dintre care 132.535 persoane au intrat prin segmentul de frontiera MD-UA, iar 3.527 - prin segmentul de frontiera MD-RO. In aceiași perioada au parasit teritoriul Republicii Moldova…

- Astazi, 02 martie 2022, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 37687Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 36170Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 949Numar…