Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) anunța ca marți reincep lucrarile de reabilitare ale podului de la Cernavoda. Potrivit reprezentanților CNAIR, este prima etapa din acest an a lucrarilor de reabilitare de la podul de la Cernavoda, situat pe Autostrada A2, intre kilometrii 155 și 161, conform stiripesurse.ro . Lucrarea se va desfașura in intervalul 15 februarie – 21 aprilie. In timpul sezonului estival, pe podul de la Cernavoda nu se vor face lucrari pentru a nu perturba traficul catre litoral. Operațiunea va reincepe in partea a doua a anului, iar termenul de…