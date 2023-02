Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 20 ianuarie 2023 la ora 19:38:11 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 19km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km V de Braila, 82km V de Galați, 94km NE de Ploiești, 111km…

- Doua cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea in ultimele 12 ore. Potrivit INFP, in ziua de 19 Ianuarie 2023 la ora 22:46:28 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 17km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- In ziua de 01 Ianuarie 2023 la ora 03:41:21 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 80km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brasov, 95km S de Bacau, 101km NE de Ploiesti, 108km V de…

- Cutremur in Romania, 1 Ianuarie 2023 la ora 03:41:21 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA, un cutremur cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 80km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brasov, 95km S de Bacau, 101km NE de Ploiesti, 108km…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs, simbara, in Zona Seismica Vrancea, judetul Buzau. "In ziua de 17 Decembrie 2022, la ora 07:42:58 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adancimea de 144km", a transmis, sambata, Institutul…

- Un seism de 4,1 grade s-a produs, vineri, la ora 1:47, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea.Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la o adancime de 88 km, in apropierea urmatoarelor orase: 83km E de Brasov, 94km S de Bacau, 101km NE de Ploiesti, 112km V de Galati, 115km NV de Braila, 151km N de Bucuresti,…

- Seismul a avut magnitudinea de 2,8 și s-a produs la adancimea de 141 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 77 km E de Brașov, 95 km S de Bacau, 98 km NE de Ploiești, 118 km V de Galați, 120 km NV de Braila, 150 km N de București, 167 km NE de Pitești, 176 km SV de Iași, 189 km E…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) a anunțat astazi ca a finalizat lucrarile de reamenajare a intersectiei de pe DN1 din zona domeniului schiabil Predeal. Acestea au fost executate in regie proprie, cu utilajele aflate in dotarea Sectiei productie din cadrul DRDP Brasov, au durat doua luni…