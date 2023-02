V. S. Sambata dimineața, cateva utilaje ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere s-au aflat pe DN1, in zona Breaza-Nistorești, pe sensul de mers Brașov – Ploiești, unde cu o zi in urma s-a produs o alunecare de teren care a antrenat și o parte a drumului național, pe o lungime de circa 60 de metri. ”Echipele și utilajele sunt mobilizate in teren și completeaza zona taluzului cu material de umplutura. Aceasta este prima faza a intervenției de urgența pentru punerea in siguranța a drumului. Un expert va analiza situația și va stabili soluția necesara stabilizarii taluzului…