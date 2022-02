CNAIR a transmis anunţul pentru construcţia a două tronsoane din Autostrada Buzău – Focşani spre publicare în SICAP ”Marti, 1 februarie 2022, CNAIR a initiat, prin transmiterea spre publicare a anuntului de participare in SICAP documentatia de atribuire pentru contractul de executie lucrari autostrada Buzau – Focsani, pe doua tronsoane in lungime de 15,54 km, respectiv: tronson 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii, in lungime de 4,60 km; tronson 4 km 71+500 – km 82+440 Mandresti Munteni – Focsani Nord, in lungime de 10,94 km”, arata CNAIR. Durata de executie a lucrarilor este de 20 luni, perioada de garantie fiind de 60 de luni. Durata contractelor poate varia in functie de perioada de garantie a lucrarilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

