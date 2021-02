CNAIR a semnat contractul pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a Podului de la Cernavoda.

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri, ca in prezenta ministrului Catalin Drula, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere si ai Maristar Com SRL au semnat contractul pentru „Realizarea Lucrarilor de Reabilitare a Podului de la Cernavoda”, situat pe Autostrada…

- Drumul spre mare pe Podul Cernavoda va fi reabilitat, fara impunerea unor restrictii de circulatie in perioada sezonului estivalIn prezenta ministrului Catalin Drula, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere si ai MARISTAR COM SRL au semnat contractul pentru "Realizarea…

