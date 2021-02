Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat, joi, firma desemnata caștigatoare in urma procedurii pentru atribuirea contractului „Completare / Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru “Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov”.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a dorit sa ofere un raspuns oficial in cazul gramezilor de gunoi vazute la ieșirea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, spre Alba Iulia, pe breteaua care face legatura dintre nodul rutier Alba Iulia Sud și centura municipiului, despre…

- Italienii de la Todini Costruzioni Generali S.p.A au fost desemnati castigatori ai procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect proiectarea si executia drumului de legatura Autostrada A1 Arad - Timisoara - DN 69, a anuntat, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Romanii mai au de așteptat ani buni pana vor scapa de coșmarul prin care trec, pe DN 1, la fiecare "evadare" catre stațiunile montane de pe Valea Prahovei. O recunoaște chiar directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. "Oferta este acum in analiza astfel incat…

- Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Mariana Ionița, a prezentat cateva soluții care sunt avute in vedere pentru fluidizarea, de urgența, a traficului pe DN 1, in condițiile in care, dupa cum a anunțat chiar oficialul, execuția autostrazii Ploiești – Brașov nu va…

- V. S. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar putea semna, la inceputul anului viitor, contractul de prestari servicii pentru reactualizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru autostrada Ploiești-Brașov. Conform informațiilor oficiale, sectorul din A3 cuprins…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca a fost emisa autorizația de construire pentru Lotul 1 al Autostrazii de Centura București Sud. Valoarea contractului este de aproximativ 175 milioane de euro, iar lucrarea trebuie sa fie gata in 42 de luni. Compania…

