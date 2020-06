Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce proiectul A8 parca sta pe loc, autostrada Bacau-Brasov intra in faza de proiectare. Vineri a fost semnat contractul de atribuire a pachetului „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie" pentru A13. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a ales oferta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, vineri, contractul privind elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic de executie pentru autostrada Brasov – Bacau, in valoare de peste 20 de milioane de lei fara TVA. Finantarea va fi asigurata din fonduri…

- Autostrada A13 Bacau – Brașov are, de azi, proiectant, dupa ce CNAIR a semnat contractul pentru și realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic al autostrazii. Eurodeputatul Dragoș Benea și deputatul Lucian Șova, in al carui mandat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, joi, semnarea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru drumul expres Braila-Tulcea, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al CNAIR, joi a fost semnat contractul…

- CNAIR a semnat joi 21.05.2020 contractul de servicii Elaborare Studiu de Fezabilitate i Proiect Tehnic de Execuie pentru obiectivul Drum Expres Brila (Jijila) Tulcea (Cataloi).Contractul în valoare de 14.159.20613 Lei fr TVA. a fost semnat cu operatorul economic INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA C...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat joi contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic necesare constructiei Drumului Expres Braila - Tulcea, in valoare de 14,15 milioane de lei, fara TVA. Potrivit unui comunicat…

- Trenul metropolitan la Cluj va avea stații in plus, dar totul va depinde de studiul de fezabilitate care trebuie realizat. Contractul pentru realizarea studiului a fost semnat joi, 23 aprilie, la Cluj-Napoca.Dupa realizarea studiului urmeaza licitația pentru realizarea proiectului in sine, adica totul…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat miercuri o licitație pentru drumul care va conecta Autostrada Sibiu – Pitești de orașul Ramnicu-Valcea, cunoscut și ca secțiunea 6 a proiectului, potrivit Economica.net. CNAIR a lansat licitația “Elaborare Studiu de fezabilitate…