Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a semnat luni contractele pentru concesionarea spațiilor pentru servicii aflate pe autostrazile deschise traficului rutier, situate pe rutele Nadlac - Sibiu (A1) și Pitești - București (A1) și Cernavoda - Constanța (A2). Contractele prevad dotarea, operarea și intreținerea spațiilor…

- In ziua de 14 Martie 2021 la ora 05:45:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, CARAS-SEVERIN un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 12km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 118km SE de Timisoara, 140km NV de Craiova, 146km SE de Arad, 149km SV…

- Auchan va utiliza, incepand din 17 februarie, aplicația Glovo pentru peste 4.000 de produse din oferta celor 33 de hipermarketuri Auchan. Serviciul este disponibil in toate cele 18 orașe in care retailerul este prezent, livrarile fiind efectuate in maximum 60 de minute de la plasarea comenzii. In aplicația…

- La finele saptamanii trecute, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat caștigatorii pentru procedura de achiziții publice „Concesiune de servicii in scopul utilarii/dotarii, operarii și intreținerii spațiilor pentru servicii aflate pe autostrazile din Romania deschise…

- Grupul de comunicare strategica a anunțat ca pana astazi, 19.200 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 10.02.2021 (10:00) – 11.02.2021 (10:00) au fost raportate 65 de decese (40 barbați și 25 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Se vor desfasura doua transporturi agabaritice pe mai multe tronsoane de drum.Conform CNAIR, in perioada, 27.01.2021 ndash; 01.02.2021, se va desfasura un transport cu depasiri ale maselor si dimensiunilor maxime admise pe traseul:Nadlac PTF ndash; DN7 ndash; DN7G ndash; A1 ndash; DN68A ndash; Centura…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Pe principalele arterele, situația se prezinta astfel:…

- Doua noi spații de servicii pe Autostrada A1 Oraștie – Sibiu au fost date in folosința marți, 22 decembrie, de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „Marți, 22.12.2020, CNAIR a dat in folosința doua noi spații de servicii pe Autostrada Oraștie – Sibiu. Aceste noi spații…