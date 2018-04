Stiri pe aceeasi tema

- Regionalele Bucuresti si Constanta ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au finalizat joi lucrarile de reparatie pe o suprafata insumata de 6.000 mp de sistem rutier degradat, pe Autostrada A2, lucrarile fiind executate in regie proprie. „Lucrarile…

- Suprafata totala a gropilor existente pe soselele Romaniei insumeaza mai mult de 80 de kilometri patrati, arata o statistica a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care anunta, luni, demararea lucrarilor de reabilitare si „punere in ordine” a drumurilor, scrie Mediafax.…

- Cei 350 de kilometri de autostrada pe care premierul Viorica Dancila si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, au promis ca ii vor inaugura pana la finele lui 2020 vor fi, in cel mai bun caz, 253 km, potrivit informatiilor furnizate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere promite finalizarea lucrarilor la zeci de kilometri in acest an. Directorul general al e (CNAIR), Stefan Ionita, a anuntat luni ca in 2018 se vor finaliza „cu siguranta” lucrarile la 60 de kilometri de autostrada, acesta fiind un total al…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a anuntat luni ca in 2018 se vor finaliza „cu siguranta” lucrarile la 60 de kilometri de autostrada, acesta fiind un total al mai multor sectoare aflate in stadii avansate de executie.

- Circulatia rutiera pe Autostrada A2, oprita duminica dupa-amiaza intre Bucuresti si Fetesti din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, a fost redeschisa de la ora 23.00, potrivit news.ro.Conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), incepand cu ora 23.00…

- Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Astfel,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza astazi, 29 ianuarie, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului Național 3. Potrivit CNAIR, azi, încep lucrarile de montare a parapetului de beton…