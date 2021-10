Acesta este ultimul tronson din partea de Sud a Autostrazii de Centura a Bucurestiului. Acesta este lotul care leaga DN 6, in zona Bragadiru – Cornetu, pana la A1, in zona localitatilor Ciorogarla – Dragomiresti Vale, inclusiv nodul rutier dintre A0 si A1 si are o lungime de 18 km. “Joi, 14 octombrie 2021, CNAIR a dat Ordinul de incepere a lucrarilor pentru contractul “Proiectare si Executie Autostrada de Centura Bucuresti Sud, Lotul 3, Sector 1, km 85+300 – km 100- 765, aferent Centura Sud si Sector 2, km 0+000- km 2+500, aferent Centura Nord”. Antreprenorul General este asocierea Aktor – Euroconstruct…