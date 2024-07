CNAIR a desemnat astazi caștigatorul contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pe ultimul lot al drumului de mare viteza Filiași – Lugoj (230 km) (Caransebeș – Lugoj) din cele 4 ale acestui nou drum rapid, a anunțat ministrul Sorin Grindeanu. Proiectantul spaniol INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL trebuie sa finalizeze acest contract in valoare […] The post CNAIR a desemnat caștigatorul pentru ultimul lot al drumului de mare viteza Filiași – Lugoj appeared first on Puterea.ro .