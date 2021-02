"Luni, 01 Februarie 2021, CNAIR a desemnat castigatorul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect "Proiectare si executie in vederea realizarii obiectivului: Pod peste raul Dambovita pe DN 73, km 78+519". Ofertantul desemnat castigator este SC MARISTAR COM SRL, cu pretul de 33.804.451,85 Lei fara TVA", a transmis, marti, CNAIR. Durata contractului va fi de 5 luni - perioada de proiectare si 10 luni pentru executia lucrarilor, iar perioada de garantie a lucrarilor va fi 5 ani. Potrivit sursei citate, semnarea contractului de achizitie publica va fi posibila in cel mai scurt timp, dupa…